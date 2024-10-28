علامة آيسبرج للأزياء، خمسون عاما من الموضة في كتاب فوتوغرافي

(أنسامد) - أكتوبر 28 - روما - أصدرت دار النشر الإيطالية "لا نافي دي تيزيو" كتابا فوتوغرافيا جديدا يقوم بسرد أول 50 عامًا من تاريخ علامة "آيسبرج" التجارية للأزياء التي تأسست عام 1974 من قبل شركة جيلمار التابعة لجوليانا مارشيني جيراني وسيلفيو جيراني.يتتبع المجلد الذي يحمل عنوان "آيسبرج 1974-2024 العودة إلى الوراء والمضي للأمام سريعا"، تاريخ العلامة التجارية الإيطالية من خلال مجموعة من صور الحملات الإعلانية وأشهر الشهادات التي أدلى بها أصحابها.يضم الكتاب مجموعة من قصاصات الصحف المجمعة مع مرور الوقت والمقسمة على مدى عقود.وتم تخصيص مساحة واسعة لأعمال المديرين المبدعين، بدءًا من أليساندرو ديل أكوا وحتى المديرين الأقدم، جان تشارلز دي كاستيل باجاك وجيمس لونج.ومن بين أبرز الصور التي يضمها الكتاب، صور الحملات الإعلانية التي وقعها مصورون مثل ستيفن ميزل، وبيتر ليندبيرغ، وأوليفيرو توسكاني، وديفيد لاشابيل، وجلين لوتشفورد، وباتريك ديمارشيلييه.تم تقديم الكتاب في مؤسسة ترينالي ميلانو، بحضور باولو جيراني، وهو من الجيل الثاني من العائلة التي أسست للعلامة التجارية. يقول باولو جيراني : في عام 1959، أسس والدي ووالدتي شركة جيلمار للتريكو، مضيفا : في أوائل السبعينيات أدركت والدتي أن السوق يبحث عن ملابس ترفيهية.وهكذا تأسست شركة آيسبرج في عام 1974 مع التركيز القوي على الملابس المبتكرة، والاهتمام بالملابس الرياضية والإلهام الذي يميز مجموعات الأزياء. (أنسامد).

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