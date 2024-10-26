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ثلاثون فستانا لماركو كوريتي في معهد كيوتو للأزياء

26 أكتوبر 2024, 08:33

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 26 - روما - يقدم معهد كيوتو المرموق للأزياء، مجموعة مختارة من العناصر من أرشيف مصمم الأزياء الإيطالي ماركو كوريتي تضم ثلاثين فستانا.

يمتلك معهد كيوتو للأزياء، وهو بمثابة مركز ومتحف ياباني لأبحاث الموضة تأسس عام 1978 بهدف الحفاظ على الموضة الغربية ونشرها ودراستها، مجموعة من الأزياء تمتد من القرن السابع عشر إلى يومنا هذا.

ويحتفظ بأكثر من 13000 قطعة من الملابس والإكسسوارات و20000 قطعة مختلفة، بما في ذلك أعمال من إنتاج شانيل وكريستيان ديور ولوي فيتون.

ينضم ماركو كوريتي الآن إلى هذا الأرشيف المرموق بثلاثين قطعة من مجموعات مختلفة، بما في ذلك بعض القطع التي تنتمي إلى المجموعة المستوحاة من أعمال كابوجروسي والتي عُرضت عام 2003 في متحف الفن المعاصر في روما، ومجموعة تاهيتي تاتو لعام 2002 المستوحاة من كتاب جيان پولو باربيرى. (أنسامد).

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