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المغنية الإيطالية بيج ماما تفتتح أسبوع موضة الأكاديميات

24 أكتوبر 2024, 08:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - افتتحت المغنية الإيطالية بيج ماما في ميلانو النسخة العاشرة لأسبوع أزياء، مفتوح لإبداع أفضل طلاب أكاديميات ومعاهد ومدارس الأزياء الإيطالية.

وقدمت المغنية الشهيرة رسالتها الخاصة بالشمولية الثقافية التي تتماشى مع مواضيع الاحتفالية.

ويأتي هذا الحدث للاحتفال، -الذي نظمته مؤسسة القطاع الثالث لمنصة نظام تدريب المصممين، برعاية بلدية ميلانو ومنطقة لومبارديا-، بنسخته العاشرة هذا العام ببرنامج مليء بالأحداث المخصصة للأجيال الجديدة المهتمة بالموضة.

ويضم الاحتفال الذي يقام تحت عنوان "عيون مفتوحة" عروض أزياء ودروس متقدمة وورش عمل بهدف إنشاء جسر بين النظام التعليمي والصناعة حول العالم، مع ضيوف من شيكاغو وشانغهاي وملبورن. فهو دعوة للتواصل بطريقة أكثر أصالة مع الواقع ومع الآخرين.

وتقول باربرا مازالي، مستشارة السياحة والتسويق الإقليمي والأزياء في منطقة لومبارديا، إن "هذه المشاريع توفر فرصًا ثمينة، وتسمح للمواهب الشابة بالتعامل مع الإيقاعات والتحديات الحقيقية لصناعة الأزياء، في حين يمكن للشركات اكتشاف واختيار المهنيين." (أنسامد).

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