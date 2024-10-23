مجموعة أزياء "فيسبا" الشتوية ومغامرة السفر على عجلتين

(أنسامد) - أكتوبر 23 - روما - أطلقت مجموعة فيسبا للدراجات النارية مجموعة أزيائها الجديدة لخريف وشتاء 2024-2025 بمتحر ريناشينتى روما ديل تريتونى والتي ستستمر حتى 4 نوفمبر وهي المجموعة الثانية منذ ظهورها الأول في شهر يونيو.وترتبط كبسولة فيسبا بموضوع السفر والتغيير وتجسد روح الانطلاق والأناقة والجراءة التي تمثلها العلامة التجارية.وتتراوح الألوان المستخدمة من الرمادي الثلجي للرمادي الؤلؤي والأبيض الناصع.ويضم الطابق الأول في المتجر معرضًا يعكس تشابك تاريخ الفيسبا مع السينما وقبل كل شيء مع الممثلين الذين تركوا بصماتهم على الخيال الجماعي من خلال التجول في شوارع العالم كله على هاتين العجلتين المصنوعتين في إيطاليا. وتجسد النوافذ السبع في المتجر التي تم إنشاؤها بالتعاون مع وكالة ألاسكا الإبداعية ومقرها لندن، الروح الثورية للعلامة التجارية التي تمكنت، خلال 80 عامًا من تجديد الطريقة التي تتحرك بها أجيال بأكملها. (أنسامد).

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