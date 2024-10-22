إيطاليا: مصمم يونانى يفوز بجائزة مسابقة تصميم الأحذية

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - فاز اليونانى ألكساندروس فاسديكيس بالجائزة الدولية لمصممين الأحذية الشباب والتي تروج لها "سامورينداستري" وهو اتحاد مهمته تعزيز الثقافة والفن بجميع أشكاله.وهذه المرة الأولى التى يفوز فيها يونانى الجنسية بهذه المسابقة.ويبلغ فاسديكيس من العمر 31 عاماً وهو من أثينا وكان من بين 143 متسابقاً من جميع أنحاء العالم يتبارون لتصميم موديل تحت عنوان "أحذية فى الليل".وفي الماضي كان الفائزون من دول أخرى مثل روسيا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليابان والصين والمكسيك.وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم الجمعة 25 أكتوبر في فيلا تورولينا في سان ماورو باسكولي حيث سيتم عرض جميع الأعمال المشاركة في المسابقة وهي موديلات عديدة من الأحذية.ويتميز الفائز الأول بأن مجموعته ستحظى بفرصة تحويل التصميم إلى حذاء حقيقي بواسطة إحدى الشركات بالإضافة إلى جائزة قدرها ألف يورو. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA