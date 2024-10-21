عرض مجموعة مورفوسيس لخريف وشتاء 2024/2025 في قصر كولونا

وقالت أليساندرا كابيلو : نحن لا نريد أن نكون مثاليين، ولكننا نريد أن نتمتع بالتفرد.
وركزت في مجموعتها التي اسمتها "النقص" على الحياكة وقيمة المواد المستخدمة، والخصائص التي تجعل كل قطعة من ملابس المجموعة فريدة من نوعها.
يتم تعزيز الحرير وأجود أنواع الصوف والمخمل والأقمشة المطبوعة بلوحة من الألوان الدافئة والنابضة بالحياة التي تتراوح بين الأخضر ، والعنابي مروراً بالأسود والرمادي اللؤلؤي.
هناك العديد من القمصان ذات الياقات الجابوت أو الأكمام المنتفخة، ثم السترات المفصلة، ;;والسراويل الناعمة من المخمل الناعم، والتنانير متوسطة الطول، والمعاطف المزينة بالريش على الجيوب المرقعّة أو على الأكمام. (أنسامد).
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