عرض مجموعة مورفوسيس لخريف وشتاء 2024/2025 في قصر كولونا

(أنسامد) - أكتوبر 21 - روما - تحتفل علامة الأزياء الإيطالية "مورفوسيس" بتفرد وقيمة المواد التي تعرضها من خلال مجموعة خريف وشتاء 2024/2025 التي تحمل توقيع مصممة الأزياء أليساندرا كابيلو والتي تُعرض لمدة أربعة أيام في قصر كولونا، من الخميس 17 أكتوبر إلى الإثنين 21 أكتوبر.وقالت أليساندرا كابيلو : نحن لا نريد أن نكون مثاليين، ولكننا نريد أن نتمتع بالتفرد.وركزت في مجموعتها التي اسمتها "النقص" على الحياكة وقيمة المواد المستخدمة، والخصائص التي تجعل كل قطعة من ملابس المجموعة فريدة من نوعها.يتم تعزيز الحرير وأجود أنواع الصوف والمخمل والأقمشة المطبوعة بلوحة من الألوان الدافئة والنابضة بالحياة التي تتراوح بين الأخضر ، والعنابي مروراً بالأسود والرمادي اللؤلؤي.هناك العديد من القمصان ذات الياقات الجابوت أو الأكمام المنتفخة، ثم السترات المفصلة، ;;والسراويل الناعمة من المخمل الناعم، والتنانير متوسطة الطول، والمعاطف المزينة بالريش على الجيوب المرقعّة أو على الأكمام. (أنسامد).

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