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أليساندرو ميشيل من بين ضيوف فاعلية فوج في روما

19 أكتوبر 2024, 09:44

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - بعد النجاح الذي حققته العام الماضي، تعود النسخة الثانية من الفاعلية الإيطالية "قوى الموضة" لتقام في روما في 26 أكتوبر الجاري، وهي الفاعلية التي تتحدث فيها مجلة فوج عن عالم الموضة من خلال أصوات أبطالها.

ستكون المشاركة مجانية في هذه الفاعلية التي تقام بالتعاون مع إدارة الفعاليات الكبرى والأزياء والسياحة والرياضة في العاصمة روما. وسيتم تنظيمها داخل مجمع ماتاتويو، وهو مركز ثقافي معاصر في منطقة تيستاشيو.

وبالإضافة إلى برنامج غني بالنقاشات مع كبار الشخصيات البارزة في هذا القطاع وفريق عمل فوج إيطاليا، يضم البرنامج ورش عمل وجلسات تعليمية موجهة للطلاب.

ومن بين مستجدات هذا العام، سيتم تنظيم معرض بعنوان "ستون عاماً من فوج إيطاليا - ستون عاماً من المستقبل"، وهو معرض احتفالي تم إنشاؤه بمناسبة الذكرى الستين لاطلاق مجلة فوج. وبعد إطلاقه في ميلانو في سبتمبر، سيفتح المعرض أبوابه للجمهور في ماتاتويو يومي 26 و27 أكتوبر.

يقام المعرض، الذي تمتد رحلته عبر 60 غلافا مميزا من أرشيف المجلة، برعاية فوج إيطاليا بالتعاون مع فرديناندو فيرديري، المدير الإبداعي لفوج إيطاليا من 2019 إلى 2021. ومن المقرر أن يشارك في الفاعليات المدير الإبداعي الجديد لدار أزياء فالنتينو، أليساندرو ميشيل. (أنسامد).

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