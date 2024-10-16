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عرض أولى لحقائب بيستروسو النسائية المتميزة

16 أكتوبر 2024, 09:52

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - قدمت المصممة جورجيا بيستروسو مجموعتها الجديدة من الحقائب النسائية التي تتميز بخطوطها الناعمة وظلالها العميقة ذات الاشكال الهلالية الناعمة والمقابض الدقيقة.

نظمت مصممة الأزياء القادمة من كالياري والبالغة من العمر 43 عاماً عرضاً أولياً لمجموعاتها الجديدة من الحقائب الفاخرة في عاصمة سردينيا.

وتتميز الحقائب بالبساطة حيث جمعت بين الجلد والفلين واستوحت في مجموعتها التطريز والنسيج وكان عملها هو نتاج لعملية تصنيع يدوية دقيقة.

وقد تم اختيارها عام 2014 من بين أفضل 50 موهبة ناشئة في جائزة يانج فيجي اكسسورايز، وهو اعتراف عزز مكانتها في عالم التصميم.

بعد التدريب في فلورنسا ولندن وخبرة مع العلامات التجارية العالمية، عادت بيستروسو في عام 2010 إلى سردينيا لإجراء بحث ميداني واختيار الحرفيين الذين يعملون في المختبر: المطرزون، والصباغون، وقاطعو المعادن، والخياطون.

وتم إطلاق العلامة التجارية في عام 2013، وضمت جميع المجموعات المصنوعة في سردينيا. (أنسامد).

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ميلوني:اتفاقية المهاجرين في ألبانيا نموذج لاتفاقيات أخرى