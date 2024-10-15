المدير الفني يترك دار فندي للاهتمام بملابس ديور الرجالية

(أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "فندي" أن مديرها الفنى كيم جونز سيترك الدار بعد 4 أعوام من تعيينه بديلاً للمدير الفنى السابق للدار كارل لاجرفيلد.وأوضحت الدار التابعة لشركة "إل في إم أتش" الفرنسية العملاقة الفاخرة في بيان، أن كيم جونز وفندي، يعلنان بشكل مشترك، أن جونز سيترك منصبه كمدير فني للمجموعات النسائية والأزياء الراقية.ويحتفظ كيم جونز بمنصبه في "ديور أوم" التابعة أيضاً لـ"إل في إم أتش".وتولى المصمم الإنجليزي، البالغ 51 عاماً، منصبه خلفاً لاجرفيلد في سبتمبر 2020.وهكذا سيتمكن جونز من التركيز بشكل كامل على دوره كمدير فني لمجموعة الملابس الرجالية فى دار كريستيان ديور .وشكر بيان فندي جونز "على رؤيته الملهمة ومساهمته الكبيرة فى التراث الإبداعي للعلامة التجارية حيث دمج بشكل مثالي جمالياتها الحديثة وجمالياتها متعددة الثقافات مع تراث فندى التاريخي".وقال البيان في النهاية إن الدار ستعلن "في الوقت المناسب" عن تنظيم إبداعي جديد.وعرض جونز، آخر مجموعة له في سبتمبر الماضي، خلال أسبوع الموضة في ميلانو للأزياء النسائية لربيع وصيف 2025.وتحتفل "فندي"، العام المقبل، بالذكرى المئوية لتأسيسها. (أنسامد).

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