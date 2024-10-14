مجموعة فيرساتشي الجديدة بقيادة آن هاثاواي وكيليان مورفي

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - كشفت دار "فيرساتشي" الإيطالية للأزياء عن مجموعتها الجديدة التي جاءت بعنوان Versace Icons، وهي مجموعة من الملابس المميزة من تصميم دوناتيلا فيرساتشي، وتتخللها طاقة قادرة على تعزيز الإحساس بالسحر والأسلوب الكلاسيكي.وأطلقت فيرساتشي الحملة الدعائية الجديدة باختيار اثنين من نجوم السينما العالميين لتمثيل الحملة، وهما آن هاثاواي وكيليان مورفي.وتظهر الصور الجديدة التي التقطها ميريت ألاس وماركوس بيجوت كلا من آن هاثاواي وكيليان مورفي وهما يرتديان التصاميم الجديدة للمجموعة، التي ابتكرتها ونفذتها دوناتيلا فيرساتشي منذ المجموعات الأولى للعلامة التجارية.تتضمن المجموعة فستان سهرة مصنوع بتقنية مبتكرة تجعل الشبكة المعدنية أخف وزنًا وأكثر قابلية للارتداء، وحقائب ميدوسا 95 مصنوعة من جلد التمساح اللامع ومعاطف وسترات مصممة خصيصًا من الصوف الناعم، وسترة رجالية مصممة خصيصًا من الجلد، فساتين من الجيرسيه أو الحرير المطبوع. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA