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النسخة الثامنة من "أبريتي مودا" يومي 19 و20 أكتوبر

12 أكتوبر 2024, 08:46

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 12 - روما - تنطلق النسخة الثامنة من فاعلية "أبريتي مودا" ApritiModa، يومي 19 و20 أكتوبر الجاري، وهي الفاعلية التي دشنتها الصحفية شينسيا ساسو، والتي تتضمن رحلة لاكتشاف كواليس الموضة الإيطالية.

كما هو معتاد في كل عام، ستفتح الشركات والمختبرات والمشاغل أبوابها للزيارات المجانية أمام الجمهور، لإتاحة الفرصة للتعرف على جماليات وأسرار الموضة، ولقاء أولئك الذين يعملون كل يوم للحفاظ على مكانة الصناعة الإيطالية في العالم.

على مر السنين، فتحت أرماني وبرادا وفيرساتشي ودولتشي آند غابانا أبوابها أمام "أبريتي مودا"، بالإضافة إلى الورش الصغيرة مثل بينو جراسو ريكامي وجاليا وبيتر كابيلي، ومصنع إنتاج المظلات ماجليا، وشركة إنتاج القفازات أوميجا.

سيحظى الزوار هذا العام بفرصة صنع أشياء صغيرة (حلقات مفاتيح، أغطية للوسائد الهوائية) باستخدام قطع جلدية متاحة، والمشاركة في ورش عمل ستقود المشاركين لاستكشاف فن صناعة القفازات الإيطالية أو في ورش عمل جورجيو لينا لتعلم كيفية صنع الأشياء. (أنسامد).

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