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كانتينو الرئيس التنفيذى الجديد لجوتشي اعتبارًاً من يناير

10 أكتوبر 2024, 08:26

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 10 - روما - سيتولى ستيفانو كانتينو الرئيس التنفيذى الجديد لجوتشي مسئولية إخراج العلامة التجارية الرئيسية "كيرينج" من الوضع السيء الحالي الذي تمر به.

ويندرج تحت اسم كيرنج:جوتشى وبالينسياجا وايف سان لوران ووبوتيجا فينيتا وكريد وكيرنج هولندا وعلامات تجارية أخرى.

وليس من قبيل الصدفة أنه في شهر مارس الماضي، قبل إعلان نتائج الربع الأول، أطلقت شركة كيرينج ، التي تحقق ثلثي أرباحها بفضل جوتشي، تحذيرًا بشأن الأرباح، حيث قامت بمراجعة توقعاتها تنازليًا بسبب الصعوبات في جعل منتجاتها ترتفع مرة أخرى مقارنة بالمنتجات التاريخية. خاصة في السوق الصينية.

وسيتولى كانتينو، الذي انضم إلى جوتشي قادماً من لوي فويتون كنائب للرئيس التنفيذي في مايو الماضي، منصبه الجديد في الأول من يناير وسينضم أيضاً إلى اللجنة التنفيذية لشركة كيرينج وهو يتولى المسؤولية خلفاً لجان فرانسوا بالوس، والذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً للعلامة التجارية الإيطالية التاريخية في يوليو 2023 وتولى مهمة وضع الأسس للفصل التالي في تاريخ الدار.

ولم يتم تحقيق أية نتائج ملموسة حتى الآن في سياق السوق المتدهور حيث يجب على مجموعات الأزياء الكبيرة، بعد نشوة ما بعد كوفيد، أن تأخذ في الاعتبار في الواقع تباطؤ الاستهلاك بدءًا من الصين.

(أنسامد).

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