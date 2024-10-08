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سترة "أوليمبيا" من ماكس مارا فى ميلانو

08 أكتوبر 2024, 10:11

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - أضافت دار ماكس مارا للأزياء معطفاً كلاسيكياً جديداً "أوليمبيا" إلى معاطفها الشهيرة لفصلي الخريف والشتاء.

ويعتبر المعطف الجديد رمزاً للموسم وسيتم الاحتفال به من خلال التركيب التفاعلي للدار الذي سيتم افتتاحه في ساحة بورتريه ميلانو يوم 10 ويستمر حتى 20 أكتوبر.

وتتميز السترة ذات الصدر المزدوج المصنوعة من اللون الجملي الخالص بأكتافها العريضة وتصميمها الكبير والمستقيم.

والاسم مستوحي من الأساطير اليونانية وتقدمها الدار بشكل يعزز فكرة أن كل امرأة يمكنها أن تكون غير عادية بغض النظر عن هويتها وأسلوب حياتها.

وسيتم قريبًا افتتاح منشآت تفاعلية مخصصة للسترة الجديدة في طوكيو وسيول أيضًا، والتي تم اقتراحها كضرورة جديدة للدار جنبًا إلى جنب مع معطف 101801 الشهير، ومعطف مانويلا، ومعطف تيدي بير، ومعطف لودميلا. (أنسامد).

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