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انطلاق أسبوع جنوة للجينز في دورته الأولى

05 أكتوبر 2024, 09:05

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - انطلقت فاعلية "أسبوع الجينز" في جنوة في دورتها الأولى في الأول من أكتوبر، حيث تتضمن سلسلة من المعارض وورش العمل والمسارات المخصصة على طول شوارع وسط المدينة ضمن مسار حقيقي.

تم افتتاح أسبوع جنوة للجينز داخل مكتبة الجامعة بشارع بالبي الذي يستضيف معرض "الجينز الأيقوني".

وصرحت أمينة المعرض آنا أورلاندو: تعتبر هذه الفاعلية من أهم المعارض التي تجعلنا ندرك أن الجينز هو شيء قريب منا حقاً، وأنه ينتمي إلينا، مضيفة : أسبوع الجينز في جنوة هو "قصة تاريخ" وقد حاولنا دمج كل شيء في مسار يبلغ طوله 3 كيلومترات مع حوالي ثلاثين محطة.

وتابعت : هنا في مكتبة الجامعة في القاعة الكبيرة، خصصنا مساحة لمجموعة ايطالية من القطع النادرة جدا حيث نحكي من خلال الصور كيف امتد تاريخ الجينز على مدار العقود السابقة.

سيكون هناك 25 ورشة عمل،كما سيتمكن الزوار من متابعة 20 معرضاً مخصصاً، 7 منها ستكون معارض للأزياء والحرف اليدوية، و4 أعمال فنية حول تاريخ الجينز. وتستمر فاعليات أسبوع جنوة للجينز حتى 6 أكتوبر.

(أنسامد).

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