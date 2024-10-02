فالنتينو..أول ظهور لألساندرو ميشيل

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - أقامت دار فالنتينو للأزياء الفاخرة حفل استقبال لتقديم الملابس التى صممها لأول مرة مصمم الدار الإبداعى أليساندرو ميشيل فى العروض الباريسية.وقد حضر حفل الاستقبال الذى أقيم على هامش أسبوع الموضة فى باريس السير إلتون جون في المقدمة، جاريد ليتو، باولو سورينتينو، كارلا بروني ساركوزي، فاليريا بروني تيديشي، فاليريا جولينو، داميانو ديفيد، هاري ستايلز، أليساندرو بورغي، إيما مارون، جينيفرا إلكان و عدد كبير من الممثلات والمغنيات الشرقيات، بما في ذلك غوانغ شياو تونغ، وسامي تشينغ، ولياو فان، وتشانغ وان يي.وتتكون المجموعة المعروضة تحت اسم "جناح الحماقات" الأقواس، والكشاكشات، والدانتيل، والطيات، والقصات المفصلة، ولكن بطريقة المصمم الروماني وفقا لرؤيته المتطرفة للأزياء.وقد اختفى اللون الأحمر الشهير لفالنتينو وعكست التصاميم مفهوم شعري ورومانسي للملابس يتجاوز الموضة والأنواع، وهو بطاقة تعريف المصمم وهى فلسفة الموضة التي يتم فيها ارتداء نفس الثوب، مع اختلاف الزخارف الفاخرة، والجوارب الدانتيل، والأوشحة التي تلبس مثل باندانا، والأحزمة المبهرجة، وخيوط اللؤلؤ، والسلاسل الذهبية، والقلوب والأقواس، والنظارات الشمسية ذات المرايا، والقبعات الضخمة ذات الحواف .يعد العرض أكثر إثارة للذكريات لأنه يقام على نغمات موسيقى أواخر العصور الوسطى - الباروك (أنسامد).

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