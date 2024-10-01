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عرض أزياء جمعية الخياطين لإنقاذ التقاليد الإيطالية

01 أكتوبر 2024, 09:25

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أكتوبر 1 - روما - اقيم مؤخراً عرضاً لأسلوب الخياطة قدمته الاكاديمية الوطنية للخياطين بقيادة رئيسسها جايتانو ألواسيو فى ختام الحدث السنوى الذى يحتفل بالصناعات اليدوية وفن الخياطة.

وجاء هذا الاحتفال فى ختام عرض الأزياء الجماعى لكبسولات 12 خياطاً شاباً من كافة انحاء إيطاليا شاركوا فى مسابقة الخياطة النسائية حيث حصلت فيديريكا كارونى على جائزة العارضة الذهبية.

وفى العرض قام الخياطون بصنع 5 قطع من نفس الأقمشة لعرض أفضل تقنية للخياطة وقد فاز بها جيادا زانونى وحصل على جائزة الطباشير الذهبية.

وفى النهاية عُقد مؤتمر حول قضايا الاستدامة في عالم الأزياء: أين وكيف يتم التدخل لحماية القطاع والقيود المفروضة على القطاع في اللوائح الأوروبية الجديدة.

وفي الجزء الثاني من المؤتمر كان موضوع "تطور الحرفية: إنشاء منتج مخصص في العصر التكنولوجي والتدويل". (أنسامد).

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