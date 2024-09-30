اتفاقية ترخيص وتوزيع بين ماكس آند كو ومافيف للعطوربالبندقية

(أنسامد) - سبتمبر 30 - روما - وقعت ماكس آند كو، العلامة التجارية التي أسستها مجموعة ماكس مارا للأزياء عام 1986، اتفاقية ترخيص وتوزيع دولية مع شركة مافيف للعطور في البندقية لتدشين أول خط عطور لها.جاءت الشراكة الجديدة بفضل التآزر بين الشركتين التي تتشاركان رؤية دولية وتميزتا في السوق العالمية بفضل قدرتهما على الابتكار مع الحفاظ على هويتهما.تجمع العلامة التجارية ماكس آند كو بين الأسلوب الجريء مع لمسة من السخرية والشغف بالألوان والنهج المبتكر في التصميم، بالإضافة إلى مجموعة من الأكسسوارات.تمتلك مافيف أكثر من 120 عامًا من الخبرة في قطاع العطور، حيث تقدم خبرتها في ابتكار عطور راقية.سيتم إطلاق مجموعة عطور Max&Co الجديدة في شهر سبتمبر 2025. وسيتم توزيع المجموعة في متاجر مختارة تابعة لعلامة ماكس آند كو ومتاجر العطور العالمية والمتاجر الكبرى.وقال إيليا ماراموتي مدير العلامة التجارية لماكس آند كو وعضو لجنة الاستدامة في مجموعة ماكس مارا للأزياء: نحن فخورون بالإعلان عن هذه الشراكة وعن فصل جديد في تاريخ ماكس آند كو. (أنسامد).

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