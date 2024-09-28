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اتفاقية بين مؤسسة بولجاري وبلدية روما

28 سبتمبر 2024, 14:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة بولجاري وبلدية روما لتدشين مشروع تدريبي متقدم في مجال صناعة الذهب والفندقة.

وتم تقديم الاتفاقية في مؤتمر صحفي في مقر المؤسسة في روما، بحضور جان كريستوف بابين، الرئيس التنفيذي لبولجاري ورئيس المؤسسة، وروبرتو جوالتيري، عمدة روما.

وتنص الاتفاقية على تنظيم دورتين مختلفتين للتدريب المتقدم على مدار ثلاث سنوات، وتستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 سنة والذين أتموا مرحلة التعليم الأساسي.

بالنسبة لقطاع الفنادق، تم بالفعل تحديد المرفق المخصص للتدريب والذي تديره روما، وهو مركز CMFP Castel Fusano، وهو مركز تدريب مهني لقطاع الفنادق والسياحة.

وبالنسبة لصناغة الذهب، سيتم تحديد الموقع الفعلي لمركز التدريب في اتفاقية بين المؤسسة والمدينة بحلول نهاية العام وسيتم إنشاؤه تنفيذًا لاتفاقية التعاون، مما يتيح الوصول المجاني لجميع الطلاب.

وفي هذا السياق، تقدم مؤسسة بولجاري الفرصة للشباب لاكتساب خبرات خاصة في مجال الضيافة الفاخرة والمجوهرات الفاخرة، وهما مجالان متجذران في هوية بولجاري. (أنسامد).

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