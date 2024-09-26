لومبارديا منطقة رائدة في مجال مستحضرات التجميل الإيطالية

(أنسامد) - سبتمبر 26 - روما - أكدت منطقة لومبارديا نفسها أنها المنطقة الرائدة في مجال مستحضرات التجميل الإيطالية حيث تجاوزت مبيعاتها 10 مليارات يورو فى عام 2023 وهي زيادة كبيرة مقارنة بما تحقق في عام 2020 وهو ما يقرب من 7 مليارات يورو.وتقدر أحدث التوقعات زيادة أخرى ستؤدي لارتفاع حجم مبيعات مستحضرات التجميل في لومبارديا إلى 11.2 مليار يورو عام 2024.وفي افتتاح النسخة الثالثة من أسبوع ميلانو للتجميل أكدت بيانات مرصد أسولومباردا أن لومبارديا تعتبر المنطقة التي لها التأثير الأكبر على مستحضرات التجميل الوطنية بنسبة 0.6% من القطاع الوطني بأكمله ويتزايد الرقم مع مرور الوقت: فقد بلغ 65.1% في عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% حسب تقديرات عام 2024 وذلك بفضل وجود أكثر من 48% من شركات مستحضرات التجميل على أرضها.نشهد أيضًا اتجاهًا إيجابيًا للغاية لعام 2023: فقد زاد حجم مبيعات مستحضرات التجميل في لومباردي بنسبة 14.4%. (أنسامد).

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