تودز تكشف عن مجموعتها النسائية لربيع وصيف 2025

(أنسامد) - سبتمبر 23 - روما - كشفت دار أزياء "تودز" الإيطالية الشهيرة، عن مجموعتها النسائية لربيع وصيف 2025، والتي عُرضت يوم الجمعة في ميلانو، وجاءت مستوحاة من رحلة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط.وشارك في إنتاج هذه المجموعة 60 حرفيا لتمثيل قيم العلامة التجارية، بالإضافة إلى عمل فني من تصميم لورينزو كوين، وهو عبارة عن يدان تحملان شرائط جلدية متقاطعة، ترمز للتميز الحرفي الإيطالي.ولرفع مستوى التألق، ظهرت نجمات مثل ‫ناعومي كامبل وإيرينا شايك ومارياكارلا بوسكونو على منصة العرض.انطلاقًا من الجمال والتصنيع المتميز الموجود في جوهر العلامة التجارية، صمم المدير الإبداعي ماتيو تامبوريني خزانة ملابس مريحة حيث يكتسب المعطف القطني أو الجلدي أحجامًا انسيابية جديدة.تعكس السترات والمعاطف أشكال الساعة الرملية، في حين تأتي الحقائب الجلدية الجديدة في نسخة بسيطة وممتدة. (أنسامد).

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