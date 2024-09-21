"يونيكلو" اليابانية تفتتح ثاني متجر لها في روما

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - افتتحت شركة "يونيكلو" اليابانية البارزة لبيع الملابس الجاهزة بالتجزئة، ثاني متجر لها في روما داخل محطة تيرميني.يمثل متجر يونيكلو روما تيرميني، وهو ثاني متجر للعلامة التجارية اليابانية للملابس في مدينة روما، خطوة أخرى نحو التوسع في إيطاليا، بعد افتتاح أول متجر في ساحة كوردوزيو في ميلانو في عام 2019، وافتتاح متجر في مركز جاليريا ألبرتو سوردي التجاري في أبريل الماضي وافتتاح متجر ثانٍ في ميلانو في ساحة جاي أولينتي في مايو الماضي.يقدم المتجر مجموعة من الأزياء المتكاملة للعلامة التجارية، والملابس اليومية، بمواد عالية الجودة، وبأسعار معقولة، وملابس للرجال والنساء والأطفال وحديثي الولادة. يقام المتجر في طابق واحد بمساحة إجمالية 960 مترًا مربعًا، ويضم 60 موظفًا.وقال مارك بارناتوفيتش، مدير عمليات يونيكلو في إيطاليا : نحن متحمسون للغاية. هذا هو المتجر الرابع في إيطاليا، والذي سيسمح لنا بمواصلة تقديم ملابس تنبض بالحياة من خلال متجرنا الجديد الذي لا يلبي احتياجات المسافرين فحسب، بل أيضاً جميع الأشخاص الذين سيقدرون سهولة الوصول إلى موقع المتجر وكفاءته ومنتجاته. (أنسامد).

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