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أول فيلم رسوم متحركة إيطالي عن عالم الموضة

20 سبتمبر 2024, 09:36

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - سبتمبر 20 - روما - يُعرض أول فيلم إيطالي من الرسوم المتحركة عن عالم الموضة "بي اي بي ميوزيك - الرسوم المتحركة لخدمة الموضة" في 26 سبتمبر في قاعات السينما.

وكان العرض الأول للفيلم في كاسا ديل سينما في روما وهو من إنتاج "نوت جاست ميوزيك"وهي شركة إنتاج مستقلة.

ويعتبر هذا الفيلم الأول من نوعه في عالم الموضة ويقدم نظرة ساخرة على ديناميكيات شركة أزياء شابة في ميلانو عاصمة الموضة الإيطالية وهو فيلم رومانسي كوميدي موسيقي.

وقد استوحى الفيلم موسيقاه من موسيقى البوب الإيطالية وتم إعادة إنشاء بعض الأماكن الأكثر شهرة في روما وبومبي والبندقية بشكل دقيق جداً.

وبي اي بي هو تعبير مستخدم في عالم الموضة ويعني الملابس الجاهزة : prêt-à-porter (أنسامد).

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