افتتاح أسبوع الموضة في ميلانو

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - أفتتح أسبوع الموضة في ميلانو يوم الثلاثاء ببرنامج يضم يومًا إضافيًا من العروض والفعاليات.تتضمن النسخة الجديدة من أسبوع الموضة، التي تستمر حتى 23 سبتمبر، 173 موعدًا مع 57 عرضًا فعليًا وثمانية عروض رقمية و69 عرضًا تقديميًا وستة عروض و33 حدثًا.وأُفتتح برنامج الموضة المخصص لمجموعات الملابس الجاهزة للسيدات لربيع وصيف 2025 مع فندي ومارني وألبرتا فيريتي وآيسبيرج.من بين العلامات التجارية الكبرى، ستشارك إيترو على منصة العرض يوم الأربعاء، وماكس مارا وبرادا يوم الخميس وغوتشي يوم الجمعة، مع ظهور مجموعات فيراغامو ودولتشي آند غابانا وبوتيغا فينيتا لأول مرة يوم السبت، من بين آخرين.ومن أبرز الغائبين جورجيو أرماني الذي سيقدم مجموعته لربيع وصيف 2025 في 17 أكتوبر/تشرين الأول في نيويورك بالتزامن مع افتتاح متجره الرئيسي في ماديسون أفينيو، ولن يغلق الأسبوع كما كان في الماضي.ستحتفل هذه النسخة من العروض بسلسلة من الأحداث البارزة بما في ذلك الذكرى الخمسين لتأسيس آيسبرج، التي ستقيم عرضًا وحفلًا يوم الأربعاء. (أنسامد).

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