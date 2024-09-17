مشاركة 215 علامة تجارية بمهرجان العطور فى فلورنسا

(أنسامد) - سبتمبر 17 - روما - أقيم مؤخراً مهرجان العطور الفنية الجديدة فى فلورنسا وركزت على المزيج المستقبلى بهدف إعادة اكتشاف روابط الأجداد بين الإنسان والطبيعة الأم مع التركيز على الأصول والتقاليد الروحانية.وقد أقيمت العروض في صالون فراجرانز تحت رعاية بيتى ايماجن من 13 إلى 15 سبتمبر فى ستازيونى ليوبولدا في فلورنسا وجمع 215 علامة تجارية في هذا القطاع 74% منها أجنبية.في المعرض - الذي لا يمكن الوصول إليه إلا للمحترفين الذين يبحثون عن عطور المستقبل - من السهل مقابلة أولئك الذين يقدمون عطورًا تعتمد على المكونات القديمة، المشهورة تاريخياً.بالنسبة لـ اكسترا فيرجو، فإن هذه العناصر هي القنب والفطر والتبغ، ولكن أيضًا الكاكاو والقهوة، بينما بالنسبة للعلامة التجارية ريزيرف اون افريك فهي مكونات نادرة تأتي من القارة الأفريقية. ثم هناك من يركز على الخرافات والأساطير، مثل ماركة سيونو التي تطلق زجاجة كاليبتوس، تكريما لأشجار الكينا الأسترالية التي زرعت في جنوب إيطاليا في القرون الماضية.وتعتبر هذه العطور نتاج دراسة الخبراء للتغيرات التي يمكن أن تسببها العطور على المستوى العصبي والسلوكي لدى الإنسان (أنسامد).

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