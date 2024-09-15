دار فالنتينو تطلق أول مجموعة هوت كوتور يناير المقبل في باريس

(أنسامد) - سبتمبر 15 - روما - تعلن دار فالنتينو عن تطور في عروضها السنوية لعرض الأزياء.ستكون أول مجموعة هوت كوتور مع الإدارة الإبداعية لـ أليساندرو ميشيل هي المجموعة الوحيدة المقرر إطلاقها في عام 2025 وستقام في يناير المقبل في باريس.وأفادت مذكرة من الدار على أنه مع الرئيس التنفيذي جاكوبو فينتوريني والمدير الإبداعي أليساندرو ميشيل، سيستمر جانب الأزياء الراقية للعلامة التجارية في النمو وستشهد الصنعة التي تميز مجموعات الأزياء الراقية حقبة جديدة من الإبداع.إنه شكل من أشكال الفن الخالد، حيث ستظهر الأزياء الراقية للدار على منصة العرض مرة واحدة في السنة؛ حداثة مقارنة بالماضي مما سيزيد من إلهامها وقيمتها الفنية.في روزنامة عروض الأزياء الجديدة للدار، ستقدم فالنتينو عرضين مختلطين للأزياء الجاهزة للارتداء كل عام.من المقرر ظهور أليساندرو ميشيل لأول مرة في 29 سبتمبر خلال أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025. (أنسامد).

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