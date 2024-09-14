تعيين ستيفانو فيرو رئيسًا تنفيذيًا لدار أزياء بوربونيزي

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية بوربونيزي، تعيين ستيفانو فيرو في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من سبتمبر 2024.يتمتّع ستيفانو فيرو بخبرة كبيرة على رأس شركات وعلامات تجارية فاخرة مرموقة مثل GFT وبالي وجيني وكورنيلياني وB&B Italia.جاء تعيين ستيفانو فيرو خلفا للرئيس التنفيذي أليساندرو بيسكارا، الذي "يحظى بالامتنان والتقدير العميق من جانب المالكين للعمل والمسار الذي اتخذته الشركة".ويتمثل التحدي الذي ينتظر ستيفانو فيرو على وجه الخصوص، في تطوير العلامة التجارية والشركة على المستوى الدولي، مع الحفاظ على الإشارة المستمرة إلى قيم الاستدامة التي تمكنت بوربونيزي من تطبيقها بعزم وتصميم في السنوات الأخيرة. (أنسامد).

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