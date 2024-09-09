إيطاليا : طفرة في سوق الملابس المستعملة العام الماضي

وشهدت سوق الملابس المستعملة طفرة حقيقية العام الماضي وارتفاعا كبيرا في المبيعات، التي بلغت قيمتها الآن أكثر من 6 مليارات يورو، وفقا لاستطلاع أجرته شركة إبسوس لأبحاث السوق لصالح جمعية كونفيسيرتشنتي.
وقال 56% ممن تمت مقابلتهم أنهم لجأوا خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى منصات بيع المنتجات المستعملة عبر الإنترنت لشراء الملابس: 19% يفعلون ذلك دائمًا و(14%) غالبًا.
هناك أيضًا طلب قوي على السلع المستعملة في المتاجر والأسواق، حيث يقول 51% من المستهلكين إنهم يلجأون إليها: 20% يلجأون إليها دائمًا و(15%) غالبًا و32% أحيانًا و( 14%) نادرًا.
ومن بين العادات الجديدة للمستهلكين، أصبح البحث عن الملابس المنتجة بمواد معاد تدويرها أمرًا راسخًا بشكل متزايد: يقول 24% إنهم اشتروها دائمًا أو كثيرًا، و55% فعلوا ذلك أحيانًا أو نادرًا في العام الماضي.
وبمناسبة عروض الصيف التي انتهت مؤخرًا في معظم المناطق الإيطالية، سجلت 61.9% من شركات توزيع الأزياء الصغيرة مبيعات أقل مقارنة بالعام الماضي، بينما أبلغ 27.9% فقط عن أداء مستقر ونمو بنسبة 10.2%. (أنسامد).
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