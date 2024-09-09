إيطاليا : طفرة في سوق الملابس المستعملة العام الماضي

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - اشترى أكثر من نصف الإيطاليين قطعة واحدة مستعملة على الأقل من الملابس أو الأحذية أو الإكسسوارات العام الماضي، سواء كانت مستخدمة، معاد استخدامها، تم إصلاحها أو معاد تدويرها عبر شبكة الإنترنت وفي المحلات التجارية.وشهدت سوق الملابس المستعملة طفرة حقيقية العام الماضي وارتفاعا كبيرا في المبيعات، التي بلغت قيمتها الآن أكثر من 6 مليارات يورو، وفقا لاستطلاع أجرته شركة إبسوس لأبحاث السوق لصالح جمعية كونفيسيرتشنتي.وقال 56% ممن تمت مقابلتهم أنهم لجأوا خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى منصات بيع المنتجات المستعملة عبر الإنترنت لشراء الملابس: 19% يفعلون ذلك دائمًا و(14%) غالبًا.هناك أيضًا طلب قوي على السلع المستعملة في المتاجر والأسواق، حيث يقول 51% من المستهلكين إنهم يلجأون إليها: 20% يلجأون إليها دائمًا و(15%) غالبًا و32% أحيانًا و( 14%) نادرًا.ومن بين العادات الجديدة للمستهلكين، أصبح البحث عن الملابس المنتجة بمواد معاد تدويرها أمرًا راسخًا بشكل متزايد: يقول 24% إنهم اشتروها دائمًا أو كثيرًا، و55% فعلوا ذلك أحيانًا أو نادرًا في العام الماضي.وبمناسبة عروض الصيف التي انتهت مؤخرًا في معظم المناطق الإيطالية، سجلت 61.9% من شركات توزيع الأزياء الصغيرة مبيعات أقل مقارنة بالعام الماضي، بينما أبلغ 27.9% فقط عن أداء مستقر ونمو بنسبة 10.2%. (أنسامد).

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