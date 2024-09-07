ساتوشي كواتا أول ضيوف عرض أزياء بيتى أومو

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - سيكون مصمم الأزياء الياباني ساتوشي كواتا أول ضيوف النسخة القادمة من عرض أزياء بيتى أومو 107 المقرر إقامته في الفترة من 14 إلى 17 يناير 2025.وساتوشي كواتا هو المؤسس والمدير الإبداعي للعلامة التجارية سيتشو Setchu، وحائز على جائزة "إل في إم إتش" لمصممي الأزياء الشباب لعام 2023. وسيقدم المصمم الياباني أول عرض أزياء له في فلورنسا، في مكان سيتم الإعلان عنه لاحقاً.يركز كواتا في مجموعاته على النماذج الأصلية لخزانة الملابس، من السترات والسراويل والقمصان والفساتين التي غالبًا ما يتم إعادة تفسيرها بتقنية تشبه الأوريغامي وتصنيع الكيمونو.وصرح ساتوشي كواتا : سأعمل على مفاهيم التنوع، والخلود، والحرفية، والتي تعتبر مهمة جدًا بالنسبة لي في ابتكار شيء مميز حقًا.(أنسامد).

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