أربع نماذج ذكورية لكبسولات أرمانى وكيث

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - يشارك أربع نماذج ذكورية مشهورة فى كبسولات أرمانى وكيث لأول مجموعة رجالية لخريف 2024/25 .وتعد هذه الكبسولات هى نتاج التعاون بين أرمانى وكيث وهى علامة تجارية أمريكية للملابس الكاجوال وتضم المجموعة اربعة تصاميم مميزة.والمجموعة مستوحاة من أربعة نماذج للرجال : الفنان والمسافر ورجل الأعمال والمغنى.والحملة الاولى بعنوان الفنان تتميز بأقمشة وأشكال محددة يسود فيها اللون الأسود وبطلها المخرج مارتن سكورسيزى.والمجموعة الثانية يظهر فيها الفنان لاكيث ستانفيلد الذى يتمتع بحضور جذاب ويتميز بالاناقة الشخصية ويسودها اللون الأزرق والأخضر الداكن .والمجموعة الثالثة بعنوان المسافر كان بطلها النجم بيرس بروسنان ويغلب عليها لون التبغ واللون البنى وتضم بدلة من ثلاث قطعومعطف فضفاض وقميص بولو وبنطلون كارجو.والأخيرة بعنوان رجل الأعمال ويظهر فيها مؤسس شركة كيث أحادية الأزرار.ومديرها الإبداعى رونى فيج ويسودها اللون البنى الداكن والتبغ والأسود مع بدلة أحادية الأزرار. (أنسامد).

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