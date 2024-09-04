عودة أسبوع الموضة فى ميلانو 17 سبتمبر

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - يعود أسبوع ميلانو للموضة النسائية فى الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر ويقدم خلاله 53 عرض أزياء حى و8 عروض رقمية و69 عرضاً تقديمياً و33 فعالية فى قصر سيتيريو فى ميلانو .ويشارك فى أجندة العروض للمرة الأولى كل من سوزان فانج بدعم من دولسى اند جابانا وفيديريكو سينا بدعم من صندوق كاميرا مودا للأزياء وتشيكوماو وفان دانج هوانج .وتشمل المشاركات الرقمية كل من ديفاينس من نيكولا باتشيليجا وفرانشيسكو مورانو من صندوق كاميرا مودا فاشون تراست 2024 .وتستعد دار أزياء أيسبيرج الإيطالية للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها بعرض أزياء مشترك للمدير الابداعي جيمس لونج بالاضافة إلى احتفال لورا بياجيوتى بمرور 50 عاماً على أول عرض أزياء للعلامة التجارية فى أسبوع موضة ميلانو .وستقدم ڤوج إيطاليا معرضاً بعنوان "ستون عاماً من ڤوج إيطاليا - ستون عاماً من المستقبل". (أنسامد).

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