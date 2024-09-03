أليساندرو بورجى يرتدى تصميم فالنتينو في مهرجان البندقية

(أنسامد) - سبتمبر 3 - روما - ارتدى أليساندرو بورجى بطل فيلم "كمبو دى باتاليا" للمخرج الإيطالى جيانى أميليو والذي يعرض في مهرجان البندقية السينمائى الدولى قميصاً زهرياً فاتح اللون وبنطلون كتان واسع الساقين للاجتماعات وبدلة بيضاء للحفلات من إبداعات أليساندرو ميشيل مصمم فالنتينو.وتنتمي إطلالة النجم الإيطالى إلى السبعينيات والثمانينات من المجموعة الأولى لميشيل "ريزورت 2025" والتى تضم 171 إطلالة جاهزة لإرتداء و93 صورة احذية وحقائب وإكسسوارات كشف عنها بشكل مفاجىء فى يونيو 2024.ويقول ميشيل إنه استوحى مجموعته من ارشيف فالنتينو وتحديداً عرض أزياء فالنتينو الأبيض لعام 1968.ولم يكن فالنتينو العلامة التجارية الوحيدة التي حظت بحضور كبير فى مهرجان البندقية السينمائى فقد ارتدى بييرفرانشيسكو فافينو في فيلم ماريا للمخرج بابلو لارين إلى جانب انجلينا جولى أزياء لوى فيتون من الرأس إلى أخمص القدمين. (أنسامد).

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