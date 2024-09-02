مهرجان الأزياء الراقية يكرّم جريس كيلي

(أنسامد) - سبتمبر 2 - روما - أعلن كازينو سانريمو تنظيم حفل لتكريم الأميرة جريس كيلي أميرة موناكو، أيقونة الأناقة، في إطار فاعليات الدورة الثالثة من مهرجان الأزياء الإيطالية الراقية، الذي يقام في الفترة من 31 أغسطس حتى 15 سبتمبر.يظهر سحر الأناقة الخالدة مرة أخرى في صور وفساتين الأميرة من مجموعة جريمالدي التي سيتم عرضها في القاعة الخاصة.تعتبر الإحتفالية بمثابة تكريم لأحد رموز التألق المحبوبة والتي لا تُنسى، والتي كانت كثيرًا ما تزور ريفييرا دي فيوري وسانريمو مرتدية أزياء لا تُنسى تشبه الفراشات الملونة، بتوقيع كبار المصممين، من إيف سان لوران إلى بالينسياغا وشانيل وديور ولانفين.لقد عززت مدينة سانريمو والكازينو الذي يحمل نفس الاسم دائمًا العلاقة مع كوت دازور القريبة وخاصة مع إمارة موناكو - حسبما صرح جيان كارلو غينامو، مدير للكازينو.وسيتوج الأسبوعان المخصصان للأزياء الراقية بحفل توزيع جوائز "مهرجان الأزياء الراقية المستدامة بيئيا" الذي سيقام في دار الأوبرا يوم الجمعة 13 سبتمبر. (أنسامد).

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