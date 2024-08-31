بيرندونك يشرف على تصميم الأزياء في بوليمودا

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - يشرف مصمم الأزياء البلجيكي والتر فان بيرندونك على درجة الماجستير في تصميم الأزياء للعام الدراسي 2024/2025 في مدرسة بوليمودا Polimoda للأزياء في فلورنسا.وتوضح مدرسة بوليمودا أنه طوال الأشهر التسعة من دورة الماجستير، سيعمل بيرندونك بشكل وثيق مع الطلاب، مع عقد اجتماعات لمراجعة المشاريع والإشراف على مراحل تطوير المجموعات، مستفيداً من خبرته كمصمم أزياء وكمحاضر أيضاً.وهذه ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع إحدى المؤسسات، حيث قام بالتدريس في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في أنتويرب من عام 1985 إلى عام 2022، وشغل بعد ذلك منصب المدير من عام 2007 إلى عام 2022.وقال بيريندونك الذي يشتهر في عالم الموضة بمجموعاته بأسلوبه المرح والساخر، ومزيج الألوان والشعارات والطبعات : لا استطيع الانتظار حتى أبدأ. أنا على استعداد لتحفيز وتشجيع وإلهام جيل جديد من مصممي الأزياء. (أنسامد).

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