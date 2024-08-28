موضة إيطاليا: المشترون يعتمدون بشكل متزايد نهج غير استهلاكي

(أنسامد) - أغسطس 28 - روما - يعتمد المستهلكون الإيطاليون بشكل متزايد نهجاً غير استهلاكى فى الشراء مما يعد تغيراً كبيراً فى عاداتهم الحياتية خاصة فيما يتعلق بالملابس.وأكد تقرير أعده "اتحاد الموضة فى إيطاليا" أن هذا المبدأ سيطر عليهم ويشمل قطاع الأزياء حيث سادت قيم الأصالة والاستدامة وحجمت فكرة الشراء الجامح.ويشير التقرير إلى أن هذا الإتجاه بدا واضحاً تماماً خلال فترة التخفيضات فى نهاية شهر أغسطس ويشمل قطاع الأزياء.وتؤكد الدراسة رغبة الإيطاليين فى العيش فى الأحياء التى تضم المتاجر القريبة منهم لأن ذلك يقوى لديهم فكرة التجمعات بنسبة 64 % من الذين خضعوا للمسح، حيث أن 57% يشعرون بقدر أكبر من الأمان و26% يرون أن ذلك يزيد من قيمة المنازل.ويثير إغلاق المحلات التجارية القلق بسبب المخاوف من زيادة تدهور الوضع الاقتصادى والبطالة.وتعد محلات الملابس هى التى تختفي أكثر من غيرها بنسبة 46%.وبالنسبة لجوليو فيلوني، رئيس اتحاد مودا إيطاليا-كونفكومرسيو، "في هذا السياق، يستعيد المتجر المحلي دوره المركزي. فهو ليس مجرد مكان للتسوق، بل هو مساحة للقاء والتبادل الثقافي والدعم المتبادل". (أنسامد).

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