إيطاليا..أجيال شابة تجدد منتجعات الجبال

(أنسامد) - أغسطس 27 - روما - قام العديد من الشباب الإيطاليين باعادة تصميم الصور والأشكال النمطية لمنازل الجبال الإيطالية خاصة فى جنوب تيرول والدولوميت وهى احد مواقع التراث التابعة لليونسكو.ويعمل هؤلاء الشباب الذين ينتمون للاجيال الثانية والثالثة وما بعدهما الذين يتوولون ارث عائلاتهم على اعادة تصميم بيوت الجبال لمنحها المزيد من التميز الامر الذى يجتذب بشكل كبير الاجانب والنجوم الأمريكيين الذين يزورون إيطاليا ليس فقط للاستمتاع بمدن الفنن والجمال ولكن بجمال الجبال والجزر خاصة محبى المرتفعات.ويضيف هؤلاء الشباب لمسة عصرية على الجبال تصبغها بالرفاهية والجاذبية وتمنح القدرة على العيش الجيد لاولئك الذين يبحثون عن الاسترخاء التام والماكولات الخاصة مع المناظر الطبيعية خاصة المنتجعات الصحية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA