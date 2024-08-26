دى نيرو وسكورسيزى معاً لوقف هدم حديقة ليتل إيتالى

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - دى نيرو وسكورسيزى معاً لإنقاذ حديقة ليتل إيتالى انضما إلى باتى سميث فى معركته لإبعاد الجرافات عن شارع اليزابيث لهدم الحديقة الموجودة فى الحى الإيطالى الأمريكى يوم 10 سبتمبر لإفساح المجال لاقامة مشروع إسكان عام للمسنين.وقد طلب النجوم الثلاثة من العمدة أريك أدامز الذى ظل مصراً على قرار هدم الحديقة ونقل المنحوتات والعناصر المعمارية الموجودة إلى مكان اخر فهو إرث فريد من قصور العصر الذهبى .وقد انشئت الحديقة فى التسعينيات ومعها مدرسة اذا هدمت ستكون خسارة كبيرة للتاريخ الثقافى لنيويورك.ومن المفترض أن يمهد الهدم الطريق لبناء مبنى يضم 123 منزلا للمسنين، 50 منها بلا مأوى." انها مبادرة نبيلة" بحسب دي نيرو، لكن "هناك مواقع أخرى محتملة حددها قادة الأحياء لهذا النوع من التطوير". (أنسامد).

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