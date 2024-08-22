مفروشات وملابس في معرض فن النسيج

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - يشارك أكثر من 50 خبيراً في فن النسيج في النسخة الحادية والعشرين من المعرض الخاص بالمناخ والذي سيقام في الفترة من 7 إلى 15 سبتمبر في قاعة باجانزا بمقاطعة بارما.ويعرض الخبراء ورواد الفن الحديث القادمين من إيطاليا وكندا وألمانيا وهولندا وجورجيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أعمالهم.سيتم تخصيص الأعمال المتنافسة عن موضوع تغير المناخ، وسيتم تقديمها بطريقة مستقلة وشخصية من خلال المفروشات والملابس والأشياء المصنوعة من اللباد والتطريز والطباعة البيئية المصنوعة يدويا.سيتم تحديد الفائزين من قبل لجنة تحكيم مكونة من ممثلين عن هيئة الإشراف على التراث الفني، وجامعة بارما، ووزارة الثقافة ومؤرخ فني. وسيقومون بتحديد الجوائز وفقًا لمعايير العلاقة بين التقنية وتكوين الشخصية. (أنسامد).

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