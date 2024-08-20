معرض فن الزجاج فى رويال رزيدنس حتى 10 نوفمبر

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - يستضيف معرض افضل المنتجات الزجاجية "جلاسستريس" حتى 10 نوفمبر نحو ثلاثين عملاً لفنانين عالميين يجمعهم اختيار الزجاج كوسيط تعبيرى فى ريجيا دى فيناريا وقصر كاستيلو ديلا كاندريا بالقرب من تورينو .ويروج المعرض لفكرة استخدام الزجاج فى الفن المعاصر .وقد ظهر معرض جلاسستريس لأول مرة كفعالية جانبية على هامش بينالى البندقية عام 2009 وهو معرض جماعى موله رجل الأعمال الفينيسى أدريانو بيرينجو ويركز على زجاج مورانو كمادة تعبيرية وظيفية فى الفن المعاصر.وقد تمت استضافة المعرض بالفعل في بعض أهم المتاحف والمؤسسات في العالم، بما في ذلك متحف لاتفيا الوطني للفنون في ريغا، ومتحف ميلسجارديم في ستوكهولم، ومتحف الفنون والتصميم في نيويورك، ومركز المعارض في بيروت، وكلية لندن للفنون، ومجموعة والاس كولكشن في لندن . (أنسامد).

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