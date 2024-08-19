منتجات كيراستاز للسنة السابعة فى مهرجان البندقية السينمائى

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - ستكون منتجات كيراستاز الفرنسية للتجميل حاضرة للسنة السابعة على التوالى فى الدورة 81 لمهرجان البندقية السينمائى المقرر إقامته فى الفترة من 28 أغسطس إلى 7 سبتمبر .وبصفتها العلامة التجارية للمكياج للمهرجان ستعتنى كيراستاز بإطلالات شعر النجوم المحليين والعالميين الحاضرين حيث سيهتم بهم 70 مصفف شعر يمثلون التميز فى هذه المهنة.سيقوم المصففون بابتكار تسريحات للشعر باستخدكا منتجات كيراستاز للعناية بالشعر وتصفيفه بالاضافة للعلاجات الفاخرة التى ستقدمها الدار.وسيتواجد فريق عمل العلامة التجارية فى قاعة تم تخصيصها داخل فندق إكسلسيور حيث يمكن للضيوف الاستعداد قبل الفعاليات والاستمتاع بتجربة هامة فى عالم العناية بالشعر تجمع بين الاستدامة والابتكار والاناقة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA