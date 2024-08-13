الملابس من الدانتيل تغزو إيطاليا والعالم

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - تسببت موجات الحرارة الشديدة التى تضرب العالم هذا الصيف فى ظهور الملابس الخفيفة المصنوعة من الدانتيل وخيوط الشبك ليس على الشواطىء فحسب ولكن داخل المدن وبين سيدات المجتمع الراقى فى كوبنهاجن ونيوزيلندا وميلانو وريتشونى.وقد استوحت دور الأزياء هذه الملابس من قمصان الرياضة والتنانير القصيرة .وقد ساعد على انتشار هذه الصيحة صور العارضة الإيطالية إليزابيتا جريجوراتشى على انستجرام وهى ترتدى بنطولاً منخفض الخصر وكذلك كيارا فيراجنى التى كانت دائماً تنشر صورها بملابسها المؤثرة فى الشباب.ويمكن متابعة الموضة فى إيطاليا أثناء التسوق داخل المدن او فى المنتجعات البحرية من فيرسيليا إلى سواحل صقلية ومن سردينيا إلى فافينيانا لمشاهدة الملابس المصنوعة من شبك الصيد والدانتيل والكروشيه (أنسامد).

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