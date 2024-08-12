دولسى أند جابانا تطلق عطراً للكلاب

(أنسامد) - أغسطس 12 - روما - أطلقت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة دولسى أند جابانا عطراً جديداً للكلاب يسمى "في فيه" وهو عطر غير كحولى ويحمل اسم كلب دومينيكو دولسى مؤسس العلامة التجارية .والعطر الجديد مصنوع من المسك وخشب الصندل وتحمل عبوته مخلب مطلى بالذهب عيار 24 قيراط .ويحصل العملاء على طوق دولسى اند جابانا للكلاب والذي يصل سعره إلى 100 دولار.من المؤكد أن العطور المخصصة للكلاب ليست جديدة ولكن الجديد فى الامر هو دخول أحد اهم دور الازياء فى العالم على خط انتاج هذه العطور.وليست هذه المرة الأولى التى يتم فيها اختراع رذاذ للكلاب ، ففى 2007 قدم متجر هاروذز الفاخر فى لندن عطراً يسمى سيكسى بيست .وفى عام 2022 أطلقت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية اطلقت ماء كولونيا يسمى "الكلاب السعيدة" يحمل ختم الشعار الملكى (أنسامد).

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