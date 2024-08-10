ضبط 115 ألف قطعة ملابس مقلدة بميناء ترييستي

(أنسامد) - أغسطس 10 - روما - قام مسؤولو وكالة الجمارك ومكافحة الاحتكار العاملون في مكتب جمارك ترييستي والشرطة المالية في المدينة بمصادرة 115000 قطعة ملابس مقلدة للعديد من علامات الأزياء الوطنية والدولية الفاخرة.تبلغ قيمة هذه المضبوطات أكثر من خمسة عشر مليون يورو. وكانت هذه المنتجات وصلت إلى ميناء ترييستي على متن سفن قادمة من تركيا، وتم وضعها داخل حاوية وشاحنة مسجلة في بولندا.ومن بين العلامات التجارية المقلدة التي ضبطت منتجات تحمل اسمها في ميناء ترييستي، شانيل وبربري ولويس فيتون وغوتشي ومونكلير وبرادا ودولتشي آند غابانا وغيرها. وكانت هذه المنتجات مخبأة بين قطع الملابس أصلية بهدف جعل عملية النقل تبدو قانونية.وأكدت التقييمات التي أجرتها الشركات المالكة للعلامات التجارية بشكل مباشر، أن البضائع التي تم العثور عليها مقلدة.وأكدت وكالة الجمارك ومكافحة الاحتكار والشرطة المالية أن توالي المضبوطات الكبيرة يؤكد التطور المستمر لظاهرة المنتجات المقلدة.(أنسامد).

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