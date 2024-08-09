معرض أحذية من الفطر والأزياء صديقة البيئة في لومبارديا

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - تنطلق في منطقة لومبارديا في سبتمبر مبادرة تتضمن 4 مشروعات تجريبية تقوم على استخدام الفطر كمادة مستدامة بيئياً لصناعة الأقمشة في الأحذية من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في الموضة وإنشاء كشك جرائد مؤقت للاحتفال بالعلاقة بين الموضة والتصميم ووسائل الإعلام.وسيتم التمويل المشترك للمشاريع الجديدة التي تتعلق بقطاعي الموضة والتصميم وستتوفر للمشاركين الفرصة لمراقبة إتقان حرفيى الأحذية فى فيجيفانو عن كثب.وتدخل المبادرة المسماة "مايكوسفير" التي اقترحتها شركة بولو سور حيز التنفيذ في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر حيث سيتم استكشاف إمكانات الفطر باعتباره مادة مستدامة بيئياً ونموذجاً للاقتصاد الدائري.وسيتم تنظيم ورش عمل حول استخدام الميسيليوم لإنتاج أقمشة مبتكرة وندوات حول كيفية دمج المواد الفطرية في عمليات التصميم.وتنطلق المبادرة الثانية يومي 26 و27 سبتمبر وتدور حول إنشاء ملابس رقمية مزودة بجواز سفر رقمي أصلي ومعرض فنون للذكاء الاصطناعي.وتنطلق المبادرة الثالثة من 16 إلى 22 سبتمبر على هامش أسبوع الموضة في ميلانو حيث سيتم تحويل ميدان بيوزي إلى كشك مؤقت للجرائد واستكشاف التحول في العلاقة بين الموضة والتصميم والإعلام.(أنسامد).

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