الإيطالية ألودي على تقويم بيريللى لعام 2025

(أنسامد) - أغسطس 6 - روما - أختيرت الإيطالية إيلودى وهى مغنية وممثلة وعارضة أزياء لوضع صورتها على تقويم بيريللى ذى كال لعام 2025.وقد اعلنت الفنانة الشاملة بنفسها الخبر عبر صفحتها الشخصية على إنستجرام من خلال نشر مقطع فيديو صغير أثناء تصويرها على شاطىء جزيرة كيز فى فلوريدا بالقرب من ولاية ميامى مرتدية رداء حمام أبيض من تصميم المغنية.وسيقوم بتصوير التقويم الفنان الامريكى إيثان جيمس جرين.تقويم بيريللي، المعروف والمسجل باسم "The Cal"، هو تقويم تجاري سنوي تم نشره بواسطة الفرع البريطاني لشركة تصنيع الإطارات الإيطالية بيريللي منذ عام 1964.ويتمتع التقويم بسمعة طيبة لاختياره للمصورين والعارضات ويضم صورًا ساحرة من الثمانينيات حتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.يتم إنتاج التقويم بتوافر محدود (يتم طباعة 20000 نسخة سنويًا)، ولا يتم طرح النسخ للبيع، بل يتم تقديمها كهدايا للشركات للمشاهير وعملاء بيريللي المختارين.والغرض من Cal هو "تحديد مرور الوقت" من خلال تسجيل روح العصر.(أنسامد).

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