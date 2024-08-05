يونيكلو اليابانية للأزياء تفتتح متجرا جديدا في روما

(أنسامد) - أغسطس 5 - روما - أعلنت شركة "يونيكلو" اليابانية البارزة لبيع الملابس الجاهزة بالتجزئة، عن افتتاح متجر جديد لها في روما داخل محطة تيرميني في 19 سبتمبر.ستقدم يونيكلو مجموعة من الملابس البسيطة ولكن عالية الجودة بأسعار معقولة، في متجرها الثاني في روما، والذي سيقام على مساحة 960 مترًا مربعًا في طابق واحد.يأتي إنشاء هذا المتجر بعد افتتاح متجر ضخم في مركز جاليريا ألبرتو سوردي التجاري في أبريل الماضي، وافتتاح متجر ثانٍ في ميلانو في ساحة جاي أولينتي في مايو الماضي. سيكون هذا هو المتجر الرابع لشركة التجزئة اليابانية في إيطاليا والأول الذي يقع داخل محطة قطار في أوروبا.وقال مارك بارناتوفيتش، مدير عمليات يونيكلو في إيطاليا : من خلال تعزيز وجودنا في روما، نريد جلب ملابس تنبض بالحياة إلى مناطق مختلفة من المدينة، بهدف الوصول إلى جمهور أوسع من المستهلكين.وأضاف : نحن نؤمن بأهمية المتاجر الموجودة في مواقع مرموقة، كنقاط محورية لتقديم مجموعات الملابس لدينا، منوها : للاحتفال بافتتاح المتجر الجديد، ستواصل يونيكلو حوارها مع المجتمع المحلي في روما من خلال سلسلة من الشراكات. (أنسامد).

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