مصفف الشعر مينجونى:وداعاً للشعر الأملس

(أنسامد) - يوليو 31 - روما - اكد مصفف الشعر الإيطالى الشهير كلاوديو مينجونى أن الشعر القصير الطبيعى هو موضة هذا الصيف الذى قضى تماماً على الشعر الاملس والقصات الناعمة .وأضاف ان التقارير الواردة من 400 صالون حول العالم بالاضافة إلى صالونات جويل الشهيرة أكدت ان أكثر التقنيات طلباً هى تقنية القص العمودى باستخدام المقص فقط للحفاظ على كثافة الشعر بدون شفرات الحلاقة أو الأدوات الأخرى التى تضر بالشعر وتؤدى لسقوطه.ويعمل مينجونى فى مجال قص الشعر منذ 30 عاماً كما انه ابتكر تقنية التلوين "ديجرادى" اى تلوين الشعر بشكل تدريجى.وطالب بالحفاظ على طبيعة الشعر وعدم تلوينه خاصة فى فصل الصيف الحالى نظراً لدرجات الحرارة العالية ومنحه قصة طبيعية مبهجة وأنيقة يمكن تصفيفها فى المنزل . (أنسامد).

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