وداعاً بيير لويجى مصمم أزياء ملكات أناقة الستينيات

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - غيب الموت مصمم أزياء كبار الفنانات وملكات مجتمع الستينيات بيير لويجى سكازولا عن عمر يناهز 93 عاماً والمعروف باسم "تريكو" والذى اجتذب الملكات والفنانات وسيدات المجتمع الراقى اللاتى جلبن روما إلى دائرة الضوء العالمية.فقد وضع لمساته على أزياء جميلات القرن الماضى مثل ملكات اليونان وبلجيكا والدنمارك وكذلك جميلات السينما مثل جاكلين كينيدى وأودرى هيبورن ولورين باكال وكلوديا كاردينالى وأليجرا أنييلى .ولد سكازولا في روما عام 1931 وبعد أن أنهى دراسته القانونية، كرّس نفسه للأزياء بدءًا من عام 1960، حيث ابتكر أوشحة حريرية مرسومة يدويًا وفساتين صممها بنفسه.وفي عام 1961، افتتح أول مشغل له في روما في طريق إيمانويل جرانتوركو وفي يناير 1961 قدم مجموعته الأولى للربيع والصيف في المعرض الوطني للفن الحديث.كما حقق نجاحًا كبيرًا بسبب قدرته الفريدة على تصميم ملابس محبوكة على أحدث صيحات الموضة.وفي عام 1962 تمت دعوته لأول مرة للمشاركة في عروض الأزياء في الغرفة البيضاء في قصر بيتتى.في عام 1964، أدخل الجاكار إلى مجموعاته معتمدًا فقط على الزخارف والأنماط الأصلية التي ابتكرها بنفسه.ومنذ عام 1982 شارك في إنتاج الملابس وفي عام 1998، أغلق محل الخياطة لكنه استمر في بعض الأحيان في إنشاء نماذج مصممة للأشخاص بعينهم. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA