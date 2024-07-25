وداعاً بيير لويجى مصمم أزياء ملكات أناقة الستينيات

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e 750 terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

وداعاً بيير لويجى مصمم أزياء ملكات أناقة الستينيات

25 يوليو 2024, 09:53

فريق تحرير أنسا

ANSACheck
- ALL RIGHTS RESERVED

- ALL RIGHTS RESERVED

(أنسامد) - يوليو 25 - روما - غيب الموت مصمم أزياء كبار الفنانات وملكات مجتمع الستينيات بيير لويجى سكازولا عن عمر يناهز 93 عاماً والمعروف باسم "تريكو" والذى اجتذب الملكات والفنانات وسيدات المجتمع الراقى اللاتى جلبن روما إلى دائرة الضوء العالمية.

فقد وضع لمساته على أزياء جميلات القرن الماضى مثل ملكات اليونان وبلجيكا والدنمارك وكذلك جميلات السينما مثل جاكلين كينيدى وأودرى هيبورن ولورين باكال وكلوديا كاردينالى وأليجرا أنييلى .

ولد سكازولا في روما عام 1931 وبعد أن أنهى دراسته القانونية، كرّس نفسه للأزياء بدءًا من عام 1960، حيث ابتكر أوشحة حريرية مرسومة يدويًا وفساتين صممها بنفسه.

وفي عام 1961، افتتح أول مشغل له في روما في طريق إيمانويل جرانتوركو وفي يناير 1961 قدم مجموعته الأولى للربيع والصيف في المعرض الوطني للفن الحديث.

كما حقق نجاحًا كبيرًا بسبب قدرته الفريدة على تصميم ملابس محبوكة على أحدث صيحات الموضة.

وفي عام 1962 تمت دعوته لأول مرة للمشاركة في عروض الأزياء في الغرفة البيضاء في قصر بيتتى.

في عام 1964، أدخل الجاكار إلى مجموعاته معتمدًا فقط على الزخارف والأنماط الأصلية التي ابتكرها بنفسه.

ومنذ عام 1982 شارك في إنتاج الملابس وفي عام 1998، أغلق محل الخياطة لكنه استمر في بعض الأحيان في إنشاء نماذج مصممة للأشخاص بعينهم. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA

لا تفوت

شارك

آخر الأخبار العالمية

13:15

ماتاريلا وميلوني يلتقيان بالرئيس الإسرائيلي هرتزوج في روما

08:37

تقرير: الصحفيون الإيطاليون يواجهون الترهيب

18:43

لاجئون سوريون يغزون روما بنكهات الطعام" حمص تاون"

جميع الأخبار

شارك المقالة

أو استخدم

آخر الأخبار العالمية

آخر الأخبار العالمية

13:15

ماتاريلا وميلوني يلتقيان بالرئيس الإسرائيلي هرتزوج في روما

08:37

تقرير: الصحفيون الإيطاليون يواجهون الترهيب

18:43

لاجئون سوريون يغزون روما بنكهات الطعام" حمص تاون"