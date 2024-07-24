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نهاية أسبوع تاومودا..جوائز وعروض أزياء

24 يوليو 2024, 09:44

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 24 - روما - اختتم الإصدار 25 لأسبوع تاومودا 2024 بأمسية احتفالية أقيمت كالمعتاد على مسرح تاورمينا القديم وعلى نغمات نينو روتا فى رقصة الفهد الخاصة.

وقد بلغ جمهور الحاضرين حوالى 3500 متفرج شاهدوا مجموعات من العلامات التجارية مثل جينى وماركو جيوفانينى وألبرتو زامبيلى وأليساندرو إنريكيز.

وقد استلم ماركو بيزارى جائزة تاو للتميز وهي جائزة الإنجاز مدى الحياة .

وقدمت جائزة تاو للأزياء إلى دار روبرتو كافالى.

كما حصلت المديرة الإبداعية لدار جينى سارة كافازا فاتشينى على جائزة الإبداع.

وقد حصل كل من أنطونيو ماراس وإليزابيتا فرانشى على جوائز لعروضهم الحية، بالإضافة إلى سيلفيو كالفيجونى تومبولينى مدير التسويق ومدير المبيعات فى شركة ماركى الذي تسلم جائزة صنع فى إيطاليا.

وأخيراً حصل المصمم ميركو جيوفانينى الذي عرض مجموعته الجديدة على المنصة على جائزة الأزياء المستدامة. (أنسامد).

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