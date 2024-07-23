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يوم الجمال الإيطالى فى مكسيكو سيتى

23 يوليو 2024, 09:30

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 23 - روما - أقيمت احتفالية "يوم الجمال الإيطالى" بحضور مايقرب من مائة مشارك وبحضور مختلف العلامات التجارية ووسائل الإعلام فى مكسيكو سيتى .

وتعرض هذه الإحتفالية برنامجاً ترويجياً لقطاع مستحضرات التجميل الإيطالية بهدف تدويل هذه الشركات بالتعاون مع كوزمتيكا الإيطالية تحت رعاية الرابطة الوطنية لشرطات مستحضرات التجميل .

وقد تجاوز حجم مبيعات الصادرات الإيطالية فى قطاع مستحضرات التجميل عام 2023 نحو 7 مليارات يورو بزيادة قدرها 20.2 % مقارنة بالقيمة عام 2022.

وفيما يتعلق بالمكسيك تجاوزت قيمة المنتجات الإيطالية 80 يورو عام 2023 بزيادة عن 50% مقارنة بعام 2022.

وتعد إيطاليا ثانى أكبر مورد لمنتجات الشعر للمكسيك بعد الولايات المتحدة الأمريكية .

وفى قطاع العطور تعد إيطاليا رابع أكبر مورد لدول امريكا اللاتينية بعد فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الامريكية.

وقال السفير الإيطالى بالمكسيك أليساندرو موديانو: "يعد قطاع مستحضرات التجميل أحد رموز صنع في إيطاليا". ..وأضاف أن "المكسيك بلد يتمتع بإمكانيات عالية للصادرات في هذا القطاع، وذلك بفضل حجم السوق والتنمية الاجتماعية والاقتصادية . (أنسامد).

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