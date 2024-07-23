يوم الجمال الإيطالى فى مكسيكو سيتى

(أنسامد) - يوليو 23 - روما - أقيمت احتفالية "يوم الجمال الإيطالى" بحضور مايقرب من مائة مشارك وبحضور مختلف العلامات التجارية ووسائل الإعلام فى مكسيكو سيتى .وتعرض هذه الإحتفالية برنامجاً ترويجياً لقطاع مستحضرات التجميل الإيطالية بهدف تدويل هذه الشركات بالتعاون مع كوزمتيكا الإيطالية تحت رعاية الرابطة الوطنية لشرطات مستحضرات التجميل .وقد تجاوز حجم مبيعات الصادرات الإيطالية فى قطاع مستحضرات التجميل عام 2023 نحو 7 مليارات يورو بزيادة قدرها 20.2 % مقارنة بالقيمة عام 2022.وفيما يتعلق بالمكسيك تجاوزت قيمة المنتجات الإيطالية 80 يورو عام 2023 بزيادة عن 50% مقارنة بعام 2022.وتعد إيطاليا ثانى أكبر مورد لمنتجات الشعر للمكسيك بعد الولايات المتحدة الأمريكية .وفى قطاع العطور تعد إيطاليا رابع أكبر مورد لدول امريكا اللاتينية بعد فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الامريكية.وقال السفير الإيطالى بالمكسيك أليساندرو موديانو: "يعد قطاع مستحضرات التجميل أحد رموز صنع في إيطاليا". ..وأضاف أن "المكسيك بلد يتمتع بإمكانيات عالية للصادرات في هذا القطاع، وذلك بفضل حجم السوق والتنمية الاجتماعية والاقتصادية . (أنسامد).

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