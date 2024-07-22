يوم الاستدامة يفتتح أسبوع تاومودا مع مواضيع بيئية

تعود النسخة الرابعة من أسبوع تاومودا إلى تاورمينا، مع سلسلة من الفاعليات حول القضايا المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والطاقة المتجددة والتطوير الحضري والأزياء والسياحة الخضراء.
وشهد افتتاح المؤتمر، ندوة بعنوان "البيئة والزراعة: العمليات الانتقالية"، من تنظيم معلمي قسم الزراعة والغذاء والبيئة بجامعة كاتانيا.
ومن بين المشاركين، بالإضافة إلى طلاب الدكتوراه وطلبة قسم الزراعة والغذاء والبيئة بجامعة كاتانيا، طلاب أكاديمية الفنون الجميلة في كاتانيا وجامعات أخرى بصقلية. (أنسامد).
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