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يوم الاستدامة يفتتح أسبوع تاومودا مع مواضيع بيئية

22 يوليو 2024, 09:41

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - يوليو 22 - روما - تم تدشين يوم الاستدامة ضمن فاعليات أسبوع تاومودا في عام 2021، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للاجتماع الأول للأمم المتحدة في صقلية، وهو يمثل أول يوم للاستدامة يتم تنظيمه في منطقة إيطالية.

تعود النسخة الرابعة من أسبوع تاومودا إلى تاورمينا، مع سلسلة من الفاعليات حول القضايا المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والطاقة المتجددة والتطوير الحضري والأزياء والسياحة الخضراء.

وشهد افتتاح المؤتمر، ندوة بعنوان "البيئة والزراعة: العمليات الانتقالية"، من تنظيم معلمي قسم الزراعة والغذاء والبيئة بجامعة كاتانيا.

ومن بين المشاركين، بالإضافة إلى طلاب الدكتوراه وطلبة قسم الزراعة والغذاء والبيئة بجامعة كاتانيا، طلاب أكاديمية الفنون الجميلة في كاتانيا وجامعات أخرى بصقلية. (أنسامد).

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